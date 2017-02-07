Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в поселке Птичное Троицкого административного округа Москвы, сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.

Поликлиника общей площадью 11,2 тыс. кв. м рассчитана на 750 посещений в смену. Каждый блок – взрослая и детская поликлиники, женская консультация – будет иметь отдельный вход.

Взрослая поликлиника на 520 посещений включает отделения профилактики, терапевтическое и консультативное отделения, блок кабинетов функциональной диагностики, эндоскопических кабинетов и кабинетов реабилитации. Женская консультация будет рассчитана на 100 посещений в смену.

В детской поликлинике на 230 посещений разместятся школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, консультативное и педиатрическое отделения. Также оборудуют физиотерапевтический блок с бассейном для обучения плаванию детей от года до 3 лет и двумя купальными ваннами для детей до года. Кроме того, в здании появится дневной стационар детского и взрослого подразделения с палатами.

Со стороны Лесной улицы устроят подъезды к поликлинике, а также автостоянку на 23 автомобиля, включая парковочные места для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроят площадки для отдыха с газонами, цветниками и дорожками, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.

Строительство планируется завершить к июлю 2018 года. Объект возводится за счет средств городского бюджета. Застройщиком выступает ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

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