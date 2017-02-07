Такая мера позволит исключить случаи, когда электрокары не могут зарядиться из-за занятого парковочного места. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Нужно внести соответствующие изменения в правила дорожного движения (ПДД) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), чтобы водители автомобилей несли ответственность за парковку рядом с зарядками. Двух мест для электромобилей рядом с заправкой вполне достаточно на данный момент", – сказал Лысаков.

Депутат предлагает ввести понятие "Стоянка для электромобиля", чтобы реализовать инициативу. Он уточнил, что парковки для таких каров должны быть и на бесплатных, и на платных зарядных станциях. По его мнению, штраф за парковку на месте для электромобиля может составить до пяти тысяч рублей.

В пресс-службе МОЭСК (компания создала в Москве сеть бесплатных зарядочных станций для электрокаров) отметили, что поддерживают данную инициативу. По словам энергетиков, автомобили паркуются рядом с зарядками, перекрывая доступ к розетке. Замдиректора по автоматизации бизнес-процессов МОЭСК Сергей Степнов добавил, что некоторые автозаправки уже начали самостоятельно отделять места для электрокаров – например, на заправке "Лукойла" сотрудники ставят конусы рядом с зарядками. Степнов полагает, что двух мест для электрокаров на парковке будет достаточно.

"Один кар будет заряжаться, а второй пока рядом подождет. Мы также планируем обустраивать две-три розетки на каждой станции, когда количество электротранспорта в столице вырастет. Мы уже сейчас начали к этому готовиться: прокладываем к новым станциям один кабель и делаем на нем про запас три сечения. Так будет легче в будущем модернизировать станции до трех розеток", – заявил собеседник .

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы заметили, что сейчас ведомство совместно с Министерством транспорта разрабатывает знаки и разметку на специальных парковках для электрокаров.

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