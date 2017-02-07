Сегодня по улицам города курсируют свыше 6 000 автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме.

На особом контроле держится состояние отопительного оборудования в транспортных средствах. Накануне была организована дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Кроме этого, все сервисные технические службы предприятия работают в круглосуточном режиме ‒ около 200 человек и 50 единиц спецтехники постоянно задействованы в обслуживании контактной сети электротранспорта и других инфраструктурных объектов. В частности, для исключения образования наледи специальным составом обработано более 900 стрелочных переводов на трамвайных путях.

ГУП «Мосгортранс» призывает москвичей быть предельно внимательными на улицах города, по возможности отказаться от использования личных автомобилей для обеспечения приоритетного движения общественного транспорта.

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