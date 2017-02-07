Образование/Карьера

Родители выпускников во вторник сдадут ЕГЭ по русскому языку. Испытания они пройдут вместе с главой Рособрнадзора в одной из московских школ.

Родители смогут пройти всю процедуру экзамена от рамки металлодетектора до выдачи результатов. На пробный экзамен отводится один час. Они увидят, как проходит регистрация и рассадка по аудиториям, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и контрольно-измерительные материалы 2017 года.

Акция проводится для того, чтобы родители прошли всю процедуру ЕГЭ и затем смогли объяснить все своим детям и настроить их на успешную сдачу.

Сначала экзаменуемых зарегистрируют, далее они заполнят бланки, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на госэкзаменах, и узнают свой результат.



По данным Рособрнадзора, досрочный период ЕГЭ в этом году пройдет с 23 марта по 14 апреля, основной – с 29 мая по 1 июля. О том, когда пройдет ЕГЭ в этом году и какие предметы придется сдавать школьникам.

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