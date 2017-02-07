В ночь на вторник столбики термометров опускались до минус 27 градусов. Днем ожидается от -16 до -18 градусов.

Вторник, отмечают синоптики, – самый холодный день недели.

Также прогнозируется аномально высокое атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба. Значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет. Рекорд был зафиксирован в 2012 году, тогда на станции ВДНХ барометр показал 773,7 миллиметров ртутного столба.

Сильные морозы, пришедшие в столицу, отступят только с 9 февраля. МЧС рекомендует по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь.

Водителям же советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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