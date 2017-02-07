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Культура
Наиболее популярным в столице признан музей М.Булгакова
Музей Михаила Булгакова стал одним из самых посещаемых музеев Москвы в 2016 году. Об этом 7 февраля сообщил заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов."
«В прошлом году мы отметили 125-летие со дня рождения Михаила Булгакова. Он стал одним из самых посещаемых, если разделить всех посетителей,
которые туда приходят, на количество квадратных метров, - то это самый посещаемый музей Москвы», - сказал Владимир Филиппов.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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