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Культура

Наиболее популярным в столице признан музей М.Булгакова

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Наиболее популярным в столице признан музей М.Булгакова

Информационный Центр Правительства Москвы 07 февраля 2017г., 15:04

Музей Михаила Булгакова стал одним из самых посещаемых музеев Москвы в 2016 году. Об этом 7 февраля сообщил заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

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«В прошлом году мы отметили 125-летие со дня рождения Михаила Булгакова. Он стал одним из самых посещаемых, если разделить всех посетителей,

которые туда приходят, на количество квадратных метров, - то это самый посещаемый музей Москвы», - сказал Владимир Филиппов.

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