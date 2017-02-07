В субботу, 11 февраля 2017 года, во всех регионах нашей страны отпразднуют День зимних видов спорта. В Москве праздничные торжества пройдут сразу на нескольких площадках. Но центром спортивного праздника в столице станет Главный каток страны. В этот день гостей ледовой площадки ждет серия спортивных мастер-классов, а также встреча с прославленными олимпийцами разных лет.

С 2015 года этот праздник проходит ежегодно во всех регионах страны, он уже стал событием общенационального масштаба. Отправная точка — первые выходные с даты начала Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Цель Дня зимних видов спорта, по задумке его главного идейного вдохновителя, Олимпийского комитета России, — пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения, популяризация зимних видов спорта и привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей.

Нынешний День зимних видов спорта будет посвящен XXIII Олимпийским зимним играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане. В рамках программы праздника, который пройдет 11 февраля по всей стране, планируется, как обычно, целый спектр разнообразных мероприятий: мастер-классы с участием российских олимпийцев, показательные выступления, соревнования по зимним видам спорта.

Победителям и участникам будут вручены дипломы Олимпийского комитета России, призы и памятные сувениры. На спортивных площадках пройдут соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию, керлингу, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта. Благодаря вовлеченности в проведение Дня зимних видов спорта всех регионов России общий охват участников превысит цифру в два миллиона человек.

Центральной же площадкой праздника в Москве станет самый большой каток России и Европы, залитый на ВДНХ, где могут одновременно кататься 4500 человек, а общая площадь катка с учетом инфраструктуры в этом году составляет 60 тысяч квадратных метров!

11 февраля участниками праздника на ВДНХ станут прославленные олимпийцы разных лет: Светлана Журова, Александр Зубков, Светлана Ромашина, Наталья Ищенко, Татьяна Логунова, Карина Азнавурян, Евгений Коротышкин, Хаджимурад Магомедов, Елена Замолодчикова, Александр Якушев и многие другие.

Гости мероприятия смогут получить автограф любимого спортсмена, сделать совместное фото, а также принять участие в мастер-классах по олимпийским видам спорта с их участием.

Также на платформе сайта СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ будет реализована олимпийская тематика, посвященная Дню зимних видов спорта. Все поклонники спорта смогут написать на стене признаний любимого спортсмена или команды, и каждый оставленный отклик найдет взаимность. Любой болельщик без исключения сможет получить именной видеоответ от звезды, в адрес которой будет написано сообщение. Это позволит мероприятию получить широкий охват в Интернете. Официальный хештег мероприятия — #ДеньЗимнихВидовСпорта.

Аккредитация до 15:00 пятницы, 10 февраля. Пресс-служба АО «ВДНХ», тел. 8(495)7483420, press@vdnh.ru. Встреча журналистов у входа на каток №2. .

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