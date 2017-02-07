Православные храмы будут сданы в эксплуатацию в текущем году на востоке и юго-западе Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На Святоозерской улице, вл. 1-3 завершается строительство храма в честь Живоначальной Троицы в Косино. Церковь, рассчитанная на 500 верующих, строится в традициях владимирско-суздальской храмовой архитектуры со строгими формами и минимальным числом декоративных деталей.

В двухэтажном доме причта, который также уже готов, расположатся крестильня, административные помещения, трапезная, учебные классы воскресной школы, помещения для отдыха.

На пересечении улиц Новочеремушкинская и Гарибальди готовится к вводу храм Всех святых в земле Русской просиявших. Церковь сможет вместить 500 прихожан. В изначальный проект внесли изменения. В частности, на фасаде здания появилось большое количество дополнительных архитектурных элементов. В итоге храм превратился в изысканную по архитектуре постройку. Центральный и два боковых входа в церковь будут украшены мозаикой.

В уже сданном приходском доме проходят занятия самых разнообразных кружков. Оба храма возводятся за счет средств инвесторов и пожертвований прихожан.

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