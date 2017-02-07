Путешествие

Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Московской области. В год экологии ведомство планирует открытие нескольких маршрутов познавательного экотуризма длительностью от трех часов до нескольких суток. Эти тропы будут прокладывать с учетом предложений активистов и общественных инспекторов Подмосковья, а затем корректировать.

"У нас есть порядка 100 экоактивистов из всех районов области. Они хорошо знают свои земли и предлагают варианты маршрутов, пройдя по которым – можно насладиться красотами природы и узнать что-то новое о регионе и живых организмах, населяющих его. Один такой маршрут уже работает: в Сергиево-Посадском районе наш добровольный инспектор, а по совместительству школьный учитель, водит по нему своих учеников", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В Минприроды Подмосковья добавили также, что поначалу экскурсии по экотропам будут разовыми акциями. Первые мероприятия могут начаться летом. На постоянной основе заработают наиболее популярные маршруты, которые пройдут необходимые корректировки и согласования.

В Год экологии министерство природных ресурсов Подмосковья планирует создать несколько туристических зона на охраняемых природных территориях, а также запустить сеть экологических троп. Концепция предполагает несколько видов таких маршрутов: тропы "выходного дня" протяженностью в среднем 4–8 километров, учебные экологические тропы, которые проходятся за несколько часов и помогают в экологическом образовании детей. А также познавательно-туристические тропы, протяженность которых колеблется в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Группы по выбранным маршрутам будут водить проводники или экоактивисты региона. Кроме того, ведомство планирует создание интерактивной интерактивной карты экотроп с рассказом о достопримечательностях местности и населяющих ее живых организмах. Придерживаясь рекомендаций ресурса, путешественники смогут самостоятельно пройти выбранный маршрут.

Координатор Общества охраны природы Подмосковья Александр Гунько поддерживает инициативу регионального министерства.

"Это очень правильный подход, поскольку такие маршруты нельзя "спустить сверху". Чиновники не могут знать досконально всю область – да и кто знает местность лучше тех людей, которые там живут? Только местные жители могут показать наиболее красивые тропы, укромные уголки и интересные достопримечательности. Поэтому очень разумно собирать предложения активистов на местах, а уже потом корректировать эти маршруты так, чтобы они были безопасны как для туристов, так и для природы", – подчеркнул эксперт.

Эксперт по туризму Общественной палаты России Роман Бобылев считает, что наибольшим успехом экотропы будут пользоваться у жителей московской агломерации.

"С одной стороны, в Подмосковье нет каких-то выдающихся природных достопримечательностей: водопадов, горных рек, скалистых уступов. Поэтому не стоит ожидать значительного притока туристов из других регионов. Но с другой стороны, в области много красивых ландшафтов, тихих природных уголков. Прогулки по ним будут пользоваться большим спросом в качестве туров выходного дня для жителей Москвы и крупных городов Подмосковья. Также эти маршруты можно будет использовать для школьных экскурсий, походов юных туристов", – заключил он.

На территории Серебряноборского лесничества в Подмосковье должен появиться новый природный заказник площадью 1,5 тысячи гектаров. Заповедные территории будут открыты для пеших, конных, лыжных и велосипедных прогулок, однако будет запрещено возведение любой инфраструктуры: установка лавочек и навесов, расширение имеющихся дорог и прокладка новых. В заказнике нельзя будет срывать или сажать растения, разжигать костры и слушать музыку без наушников. На территории лесного массива обитают ряд видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды.

А власти Москвы в Год экологии планируют открыть парк для фотоохоты. Причем ожидается, что первая очередь проекта будет запущена на бюджетные средства, чтобы в дальнейшем эффективнее привлекать инвесторов. Для проведение экоквестов и фотосафари чиновники присмотрели территории нескольких бывших лесничеств ТиНАО между ЦКАД и Калужской областью. Там можно будет поохотиться с фотоаппаратом на лосей, кабанов, белок и другую лесную живность. В парке фотоохоты будет работать прокат для тех клиентов, который придут без своего снаряжения.

Виталий Воловатов

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