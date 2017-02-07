Италия. Серия А. 18-й тур. «Болонья» — «Милан»

8 февраля 2017 года, 22-45 МСК

«Болонья»

«Болонки» в последнее время смотрелись неплохо, проиграв «Ювентусу» сразу после зимнего перерыва, команда Донадони следом набрала семь очков за победы над «Кротоне» и «Торино», а также ничью с «Кальяри». Но в последнем туре все стало с ног на голову – гостивший в Болонье «Наполи» преподал команде мастер-класс и просто уничтожил хозяев со счетом 7:1. В таблице «Болонья» сейчас на 13 месте, от зоны вылета есть неплохой отрыв в размере 13 очков, ну а на еврокубки команда традиционно пока не претендует, проигрывая порядка 15 баллов.

«Милан»

Победа над «Кальяри» (1:0) пока остается единственным локальным успехом «Милана» после зимней паузы в чемпионате. Следом россонери успели сыграть ничью с «Торино» (2:2), а потом впали в ступор, проиграв подряд «Наполи», «Удинезе» и «Сампдории». Такая серия неудач откинула подопечных Винченцо Монтеллы на восьмое место таблицы, и даже победа над «Болоньей» не вернет миланцев в группу лидеров, отрыв от еврокубковой зоны увеличился до пяти очков.

Статистика и личные встречи

«Милан» в гостях за 10 игр набрал 14 очков (4-2-4) и разницу мячей 15:15, не может выиграть команда уже четыре выезда подряд.

«Болонья» дома набрала за 11 игр 17 очков (5-2-4) при соотношении голов 12:14.

В прошлом сезоне команды обменялись минимальными гостевыми победами, но обыграть «Милан» на своем поле «болонки» не могут с 2002 года или 10 игр подряд.

Прогноз

Хотя «Болонья» и является для россонери очень удобным соперником, на наш взгляд, легко команде Монтеллы в этот раз не будет. Состояние команды далеко от идеального, забитые мячи в последнее время даются непросто. «Болонья» на своем «Ренато Даль'Ара» в целом смотрится неплохо, если откинуть игру с Неаполем, за 10 остальных поединков было всего 7 пропущенных мячей. Наверняка из разгрома от «Наполи» выводы уже сделаны, второго провала подряд лично мы не ждем, считая, что три гола командам забить вряд ли удастся.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Болонья — 3,58

Ничья — 3,36

Милан – 2,29

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