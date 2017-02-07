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Прогноз. Футбол. «Болонья» — «Милан» 8 февраля 22:45 мск
«Милан», который в этом сезоне стартовал очень мощно и получал только положительные отзывы о своей игре, в последнее время совсем сник и не может победить уже в четырех поединках подряд. Сможет ли тренерский штаб настроить своих подопечных на выездной поединок в Болонье?"
Италия. Серия А. 18-й тур. «Болонья» — «Милан»
8 февраля 2017 года, 22-45 МСК
«Болонья»
«Болонки» в последнее время смотрелись неплохо, проиграв «Ювентусу» сразу после зимнего перерыва, команда Донадони следом набрала семь очков за победы над «Кротоне» и «Торино», а также ничью с «Кальяри». Но в последнем туре все стало с ног на голову – гостивший в Болонье «Наполи» преподал команде мастер-класс и просто уничтожил хозяев со счетом 7:1. В таблице «Болонья» сейчас на 13 месте, от зоны вылета есть неплохой отрыв в размере 13 очков, ну а на еврокубки команда традиционно пока не претендует, проигрывая порядка 15 баллов.
«Милан»
Победа над «Кальяри» (1:0) пока остается единственным локальным успехом «Милана» после зимней паузы в чемпионате. Следом россонери успели сыграть ничью с «Торино» (2:2), а потом впали в ступор, проиграв подряд «Наполи», «Удинезе» и «Сампдории». Такая серия неудач откинула подопечных Винченцо Монтеллы на восьмое место таблицы, и даже победа над «Болоньей» не вернет миланцев в группу лидеров, отрыв от еврокубковой зоны увеличился до пяти очков.
Статистика и личные встречи
«Милан» в гостях за 10 игр набрал 14 очков (4-2-4) и разницу мячей 15:15, не может выиграть команда уже четыре выезда подряд.
«Болонья» дома набрала за 11 игр 17 очков (5-2-4) при соотношении голов 12:14.
В прошлом сезоне команды обменялись минимальными гостевыми победами, но обыграть «Милан» на своем поле «болонки» не могут с 2002 года или 10 игр подряд.
Прогноз
Хотя «Болонья» и является для россонери очень удобным соперником, на наш взгляд, легко команде Монтеллы в этот раз не будет. Состояние команды далеко от идеального, забитые мячи в последнее время даются непросто. «Болонья» на своем «Ренато Даль'Ара» в целом смотрится неплохо, если откинуть игру с Неаполем, за 10 остальных поединков было всего 7 пропущенных мячей. Наверняка из разгрома от «Наполи» выводы уже сделаны, второго провала подряд лично мы не ждем, считая, что три гола командам забить вряд ли удастся.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Болонья — 3,58
Ничья — 3,36
Милан – 2,29
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