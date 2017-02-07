Германия. Кубок. 1/8 финала. «Боруссия» Д – «Герта»

8 февраля 2017 года, 22-45 МСК

«Боруссия»

«Боруссия», похоже, набирает былые обороты – в последнем туре команда Томаса Тухеля полностью подавила сопротивление «Лейпцига» и наконец-то вернулась в зону Лиги Чемпионов. Конечно, вмешаться в борьбу за титул «шмелям» будет непросто, отставание от «Баварии» сейчас составляет 12 очков, но до того же «Лейпцига» осталось уже 8 зачетных балов, до идущего третьим «Айнтрахта» — всего один. До этого в январе очки команда набирала в гостях у «Майнца» (1:1) и «Вердера» (2:1).

«Герта»

Берлинцы немного сдали, после перерыва команда проиграла подряд «Байеру» и «Фрайбургу» в гостях, единственным успехом во второй части турнира стала победа над «Ингольштадтом» в минувший уик-энд, которую команде принес единственный точный удар Харагути на 61-й секунде матча. Сейчас подопечные Пала Дардаи идут в таблице шестыми, но проигрыш той же «Боруссии» составляет всего одно очко.

Статистика и личные встречи

В первом круге в Дортмунде команды сыграла вничью 1:1, до этого было две подряд победы «Боруссии».

В гостях за 10 игр с начала сезона «Герта» набрала всего 9 очков (2-3-5) при разнице мячей 11:17, проиграны три последних выезда.

«Боруссия» на «Сигнал Идуна Парк» пока в чемпионате не проигрывала – шесть побед и три ничьи, разница голов 19:5.

Прогноз

Гостевые игры для «Старой дамы» никогда не являлись основным козырем, если в Берлине «Герта» способна дать бой любому сопернику, то в гостях очки теряет со всеми более-менее серьезными оппонентами. Считаем, что и в Кубке шансов у Берлина немного. К тому же «Боруссия» на своем поле очень хороша, что и доказал матч против «Лейпцига», где гости чудом избежали разгрома и нанесли всего два удара в сторону ворот за весь матч. Лично у нас уверенная победа «шмелей» вопросов не вызывает.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Боруссия – 1,40

Ничья – 5,20

Герта – 8,80

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