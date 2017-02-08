На северо-востоке Москвы совершено нападение на сотрудника аппарата Госдумы.

Мужчину жестоко избили в подъезде его дома. Пострадавшего доставили в Центральную клиническую больницу управделами президента РФ.

Пострадавший чиновник является ответственным за закупки в Госдуме. Мужчина попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и гематомами. На данный момент он находится в тяжелом состоянии, полиция не может его опросить.

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