Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По их словам, первый телефонный разговор с Эрдоганом, который Трамп провел после вступления в должность президента США, был «позитивным». Подробности разговора не сообщаются, отмечает издание.

После победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что приход Трампа «станет причиной позитивных изменений для всего мира в сферах прав и свобод человека, демократии, региональных событий».



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