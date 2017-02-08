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События
Разговор по телефону состоялся сегодня между Трампом и Эрдоганом
Трамп и Эрдоган провели 45-минутную беседу по телефону"
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По их словам, первый телефонный разговор с Эрдоганом, который Трамп провел после вступления в должность президента США, был «позитивным». Подробности разговора не сообщаются, отмечает издание.
После победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре
2016 года Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что приход Трампа «станет
причиной позитивных изменений для всего мира в сферах прав и свобод человека,
демократии, региональных событий».
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