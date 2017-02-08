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События

Разговор по телефону состоялся сегодня между Трампом и Эрдоганом

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Разговор по телефону состоялся сегодня между Трампом и Эрдоганом

ИА «РОСБАЛТ» 08 февраля 2017г., 09:32

Трамп и Эрдоган провели 45-минутную беседу по телефону

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По их словам, первый телефонный разговор с Эрдоганом, который Трамп провел после вступления в должность президента США, был «позитивным». Подробности разговора не сообщаются, отмечает издание.

После победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре 2016 года Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что приход Трампа «станет причиной позитивных изменений для всего мира в сферах прав и свобод человека, демократии, региональных событий».

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