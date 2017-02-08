Сегодня стартовал конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля строящегося парка «Зарядье»: участникам предстоит придумать легко узнаваемый бренд, который будет отображать характер и особенности данного уникального проекта. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитерктуры. со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

«Мы подошли к моменту, что парку нужны свои символы. У нас есть месяц, чтобы собрать предложения участников. Работа не очень большая по объёму, но очень важная. Заявки будут приниматься до 24 февраля, 1 марта жюри отберет шесть финалистов, из которых будет выбран победитель», – рассказал Сергей Кузнецов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

В состав жюри, помимо Сергея Кузнецова, вошли руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев, директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб и другие.

Среди основных требований к конкурсным работам – органичное существование с концепцией парка «Зарядье», сохранение стилистического единства с архитектурно-пространственным окружением, а также информативность, оригинальность и новизна предложений. Визуальная концепция должна будет включать логотип, фирменный стиль, шрифты и примеры применения их на различных носителях. Более подробная информация доступна на сайте конкурса www.zaryadyebrand.ru.

Имя победителя станет известно 6 марта. Лучшее предложение планируется использовать при дальнейшей разработке фирменного стиля парка.

«Зарядье» – это один из самых масштабных проектов столицы, это многофункциональное место, которое станет одним из любимых для москвичей. И уже сейчас надо придумать, как мы будем его позиционировать», – отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Это место, которое целиком и полностью будет принадлежать горожанам, и нам важно, чтобы как можно больше человек приняло участие в его создании и развитии. Реализовать эту идею помогают архитектурные конкурсы: на саму концепцию парка, на интерьеры павильонов, а теперь – на фирменный стиль. Правительство Москвы в лице мэра Сергея Собянина поддерживает идею о том, что конкурс должен быть открытым, чтобы в нем смогли принять участие все желающие», – подчеркнул Сергей Кузнецов.

«Зарядье» – первый в Москве парк, который будет построен за последние 50 лет. В самом сердце столицы, у стен Кремля появится уникальное архитектурное творение, новый тип общественного пространства, пример взаимосвязи города и природы. Он призван стать центром притяжения для жителей Москвы, России и гостей со всего мира. Создание парка инициировано лично Президентом страны, что ставит его в один ряд с наиболее важными федеральными проектами и мега проектами Москвы. Открытие парка запланировано в сентябре 2017 года, к юбилею столицы.

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