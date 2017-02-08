Более 2 миллионов кубометров снега было вывезено из дворов и объектов улично-дорожной сети Центрального административного округа Москвы с начала зимы 2016-2017 гг. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба префектуры ЦАО столицы.



«С октября 2016 года в Москве выпало 229 см снега. Вывоз снега с территорий округа осуществляется на стационарные и мобильные снегосплавные пункты. С начала зимнего периода с объектов улично-дорожной сети ЦАО вывезено более 1,6 миллионов кубометров снега. С дворовых территорий округа вывезено более 0,5 миллион кубометров снега. В дни снегопадов с территорий ЦАО осуществлялся вывоз порядка 70 тысяч кубометров снега в сутки», - отмечается в материале.



По данным префектуры, для уборки снега с улиц округа задействовано 1094 единицы зимней техники и 1750 рабочих ручной уборки. Дворы ЦАО убирают 3414 дворников.



Кроме того, в ведомстве отметили, что в ЦАО у многих домов скатные крыши. В связи с этим после обильного снегопада повышается вероятность падения снега с крыш.



«Особенностью Центрального округа является наличие большого числа зданий со скатными крышами. Их более 5 тысяч. Так, на территории центра Москвы находятся 2730 жилых домов и 2743 дома нежилого фонда со скатными крышами - это административные, офисные здания и торговые центры. После снегопада, все скатные кровли округа в течении трех дней должны быть очищены от снега и наледи», - подчеркнули в префектуре.



Префектурой ЦАО ведется постоянный контроль за качеством содержания улиц, пешеходных зон, дворов и скатных кровель домов. При выявлении нарушений собственникам и балансодержателям выписываются предписания об их устранении и штрафы.



«С начала зимнего сезона за некачественное содержание кровель Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) города выписано 786 штрафов на сумму 9,6 миллионов рублей обслуживающим организациям и собственникам зданий», - заключили в окружном ведомстве.

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