11 февраля 2017 года состоится XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике заявили 74 региона Российской Федерации.

В Москве старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» по решению жителей города на портале электронных референдумов «Активный гражданин» пройдёт по округам. Каждый административный округ столицы организует свою площадку для проведения соревнований. Москвичи проголосовали за единовременное проведение 11 февраля 2017 года 11 отдельных стартов (1 старт в каждом административном округе города Москвы) вместо одного центрального старта, ранее проводимого в Московской области на базе ОУСЦ «Планерная».

Голосование проходило с 1 по 30 ноября 2016 года, в нём приняли участие 212 572 респондента. За проведение гонки в каждом округе проголосовало 72,45 %, не поддержали инициативу 6,23%, затруднились ответить 14,74% и 6,58% посчитали, что этот вопрос должны решать специалисты.

Все участники 11 лыжных стартов Московского этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» будут обеспечены сувенирной продукцией Министерства спорта Российской Федерации, а победителям и призерам соревнований будут вручены памятные кубки, медали и дипломы.

В рамках многих лыжных стартов организаторами будет обеспечен прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Наиболее массовые лыжные забеги пройдут в Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах города Москвы.

Планируется, что в 11 лыжных стартах Московского этапа XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017» примет участие 22 тысяч любителей лыжного спорта.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в массовой гонке «Лыжня России» – доброй традицией.

На протяжении десятилетий гонка объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.

«Лыжня России» привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

Победителей «Лыжня России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у людей интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных факторов и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.

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