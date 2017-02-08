Будем здоровы

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве на 6-ой неделе 2017 года (с 30 января по 5 февраля) спокойная и соответствует уровню заболеваемости, характерному для данного периода года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по городу Москве.

Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе среди детей 0-2 года — на 32,1 %, среди детей 3–6 лет — на 0,8 %, среди детей 7–14 лет — на 5,2 %, среди взрослого населения (15 лет и старше) — на 36,0 %, по совокупному населению — на 21,1 %.

На прошедшей неделе по данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ определялась циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2), гриппа В, парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре заболеваемости удельный вес гриппа составил 0,13 %.

По данным Департамента образования Москвы, в связи с отсутствием более 20 % списочного состава по причине заболевания ОРВИ и гриппом, в образовательных организациях города были введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов: полностью закрыта одна образовательная организация, частичное закрытие применялось 133 класса в 52 школах и 43 групп в 25 дошкольных образовательных организациях.

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ и гриппу в городе необходимо продолжить выполнение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организациях и на объектах в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве, введённых с 17 декабря 2016 года, а так же ограничительных мероприятий на территории города Зеленограда в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Зеленоградскому административному округу города Москвы.

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора пог. Москве.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов