«Проект активно обсуждался с местными жителями и претерпел массу изменений. Главное из них - проект ТПУ не включает жилую застройку и предусматривает масштабное благоустройство и озеленение прилегающей территории», - рассказал руководитель программы дирекции по развитию ТПУ ООО «Мосинжинвест» Евгений Изотов.

Он отметил, что парк останется местом отдыха жителей.

«На свое место, в сквер, вернется монумент «Москвичам - защитникам Отечества», более известный в районе как «Пушка». Памятник перенесен на время строительства метро», - пояснил Е. Изотов.

По его словам, в рамках проекта создания ТПУ будет благоустроен сквер, расположенный между Ферганской улицей и Ташкентским переулком.

«Его площадь увеличится на 5 гектаров. Там установят фонтаны, оборудуют зоны для прогулок и отдыха», - добавил Е. Изотов.

Напомним, ТПУ «Юго-Восточная» появится на базе одноименной станции метро Кожуховской линии, на пересечении улиц Ферганская и Ташкентская. Он обеспечит пассажирам комфортные условия пересадки с метро на наземный общественный транспорт.

Остановки благоустроят, здесь установят навесы и лавочки. Для автомобилистов предусмотрены подземный и плоскостной паркинги на 580 машиномест.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что ведется работа по освобождению территорий под масштабное возведение ТПУ.

«134 капитальных транспортно-пересадочных узлов уже находятся в работе. По 78 из них проведены публичные обсуждения и получена поддержка жителей, для 12 ТПУ по результатам конкурсов были определены инвесторы», - подчеркнул М. Хуснуллин.

Он напомнил, что началось строительство технологической части четырех ТПУ: «Ховрино», «Парк Победы», «Ходынское поле» и «Шелепиха».

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