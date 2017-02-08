Блины на любой вкус

В дни "Московской Масленицы" взрослые и дети смогут научиться готовить главное масленичное угощение - блины. На фестивале будут работать сразу три кулинарные школы: на Манежной площади, в Новопушкинском сквере и на Тверской площади.

В "Блинной" школе на Манежной площади в гости ждут прежде всего юных гостей фестиваля. В расписании занятий - только и исключительно блины. Всего за дни фестиваля дети освоят более 50 рецептов этого блюда! Мастер-классы здесь пройдут с 15.00 до 18.45 по будним дням и с 12.00 до 18.45 по выходным.

В кулинарной школе в Новопушкинском сквере занятия будут проходить с 12.00 до 19.00 по будним дням и на час дольше - по выходным. В первой половине дня на этой площадке будет работать "Детская блинная школа": под руководством опытных кулинаров дети смогут испечь - и тут же продегустировать - самые вкусные блинчики. Днем и вечером в программе этой школы - открытые уроки для взрослых гостей фестиваля от московских шеф-поваров, участников кулинарных шоу и известных фуд-блогеров.

На Тверской площади, в павильонах "Гостиная" и "Кухня" пройдут тематические мастер-классы, которые помогут всем желающим подготовиться к празднику Масленицы. На "Кухне" будут печь блины с постными начинками, освоят приготовление блинных пирогов и тортов. Ну а в "Гостиной" посетителей фестиваля ждут мастер-классы по декору: желающих научат, к примеру, украшать домашний текстиль и мастерить необычные подсвечники.

Творчество и традиции

На время городского фестиваля "Московская Масленица" Климентовский переулок станет образцом неорусского стиля. Основными элементами оформления этой площадки будут резные оконные наличники: как оригинальные, еще недавно украшавшие старинные русские избы, так и современные, сделанные по старым образцам. В местном анимационном шале, на творческих мастер-классах все желающие научатся рисовать и раскрашивать наличники, а еще - украшать пряники глазурью и даже молоть муку.

Изучить традиции русского прикладного творчества можно будет и на Тверском бульваре. В "Глиняной мастерской" (возле памятника С. Есенину) посетителей научат расписывать дымковские игрушки и пригласят поучаствовать в строительстве сказочных городов! В "Кукольном домике" (у памятника К. Тимирязеву) по будним дням будут мастерить необычных кукол: к примеру, славянскую куклу-десятиручку или авторскую куклу-весну (также, по мотивам древнеславянских игрушек). А по выходным здесь же будут проходить экологические мастер-классы, на которых желающие смогут создать флорариумы, мини-садик в плошке или фигурку- символ масленицы из эко-материалов (ткани, соломы, ниток, лыка). Все свои творения, разумеется, можно будет забрать домой - на память!

На переходе от Манежной площади к площади Революции, в анимационном шале "Светлица", юные гости фестиваля узнают все о старинных традициях празднования Масленицы, научатся играть на русских народных инструментах, освоят вышивку и другие виды рукоделия. В программе - такие мастер-классы, как "Русские узоры" (плетение поясов и тесьмы), уроки росписи посуды, создание традиционных фигурок масленицы и многие другие увлекательные занятия. А на соседнюю площадку, в "Мастерскую" на площади Революции стоит заглянуть, чтобы научиться выжигать по дереву, мастерить глиняные свистульки и маскарадные маски.

Подготовиться к праздничному карнавалу можно будет и на книжной ярмарке "Букмаркет" на Новом Арбате. В фестивальной "Взрослой библиотеке" (Новый Арбат, 19) откроет двери Школа карнавального костюма. Под руководством профессиональных художников, бутафоров и костюмеров гости этой площадки создают костюмы для масленичного карнавала. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы по созданию аксессуаров, вышивке и декору.

Ну а в "Детской библиотеке" (Новый Арбат, 13) будут проходить творческие мастер-классы по иллюстрации, коллажам и масленичному декору. И здесь же в дни фестиваля откроется детская театральная студия!

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