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Московская жизнь

Электробус российского производства вышел на маршрут

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Электробус российского производства вышел на маршрут

08 февраля 2017г., 11:45

Начался основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП «Мосгортранс».

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В настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города.

«Сегодня электробус ЛиАЗ-6274 вышел на маршрут м2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города, на Славянской площади. Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, мы сможем оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Электробус, который начал свою работу в Москве, произведен на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан. Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями.

Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.
 
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Ежедневно по будням маршрутом м2 «Фили – Метро «Китай-город» пользуются более 16 тысяч человек.

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