Госдума на пленарном заседании 8 февраля приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации.

В первоначальной редакции законопроект продлевал до 2020 года право бесплатной приватизации только для отдельных категорий граждан, в частности, жителей Крыма и жильцов аварийных домов. Поправка же предполагает расширить действие закона на всех россиян.

Депутаты также признали утратившим силу положение о завершении бесплатной приватизации 1 марта 2017 года.

Законопроект о приватизации жилья прошел второе чтение в Госдуме и теперь должен быть рассмотрен в третьем чтении, которое назначено на 10 февраля. С такой инициативой выступил на пленарном заседании заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Остальные парламентарии поддержали его предложение.

В начале 2016 года срок действия бесплатной приватизации жилья для всех категорий граждан продлили до 1 марта 2017 года. После этого срока предполагалось, что жителям муниципальных квартир придется выкупать жилплощадь по кадастровой стоимости. При этом для жителей Крыма и Севастополя, детей-сирот и очередников, чьи дома были признаны аварийными до 2012 года, возможность бесплатно приватизировать жилье сохранялась до 2020 года.

6 февраля стало известно, что власти планируют снова продлить программу бесплатной приватизации, предположительно, до 2019 года. 7 февраля всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев.

О том, почему приватизация должна оставаться бесплатной для всех категорий граждан.

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