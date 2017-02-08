Компания Microsoft представила доклад, посвященный культуре общения в интернете. В проведенном исследовании приняли участие 14 стран, Россия оказалась в конце рейтинга по количеству сетевых угроз и оскорблений.

По данным исследования, с хамским поведением в сети сталкивались 75% россиян. При среднем уровне оскорблений в сети в 14% 44% россиян признали, что их оскорбляли в интернете. 17% россиян жаловались на раскрытие личной информации, чреватой репутационными рисками (12% в среднем по другим странам).

Также в России намного чаще, чем в других странах, пользователи сталкивались в сети с разжиганием ненависти и вражды. Рунет занял по этому показателю первое место — 32% ненавистнических высказываний было зафиксировано в этом сегменте интернета по сравнению с 15% в среднем по другим странам. Меньше, чем в остальном мире, россияне сталкивались только с сексуальными рисками: 24% против 30% в других странах.

В исследовании принимали участие интернет-пользователи Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Китая, Франции, Германии, Индии, Мексики, России, ЮАР, Турции, Великобритании и США. 65% из всех опрошенных признавались, что сталкивались с рисками в интернет-общении. Согласно исследованию, взрослые мужчины подвержены им в большей степени, чем женщины или подростки.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов