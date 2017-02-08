версия для печати
Авто
Инженерные работы стали причиной ограничения движения на Николоямской улице
Движение транспорта ограничат на Николоямской улице"
Ограничение введут с 10 по 28 февраля из-за работ на инженерных сетях
Движение транспорта ограничат в центре столицы из-за работ на инженерных сетях, сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
Ограничение введут на двух полосах движение на отрезке Николоямской улицы от дома № 52, строение 1 до дома № 54, строение 1. Проезд на этом участке будет закрыт с 10 по 28 февраля.
Источник: Москва 24какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.