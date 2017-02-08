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Авто

Инженерные работы стали причиной ограничения движения на Николоямской улице

Инженерные работы стали причиной ограничения движения на Николоямской улице

Городской портал 08 февраля 2017г., 13:32

Движение транспорта ограничат на Николоямской улице

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Ограничение введут с 10 по 28 февраля из-за работ на инженерных сетях

Движение транспорта ограничат в центре столицы из-за работ на инженерных сетях, сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Ограничение введут на двух полосах движение на отрезке Николоямской улицы от дома № 52, строение 1 до дома № 54, строение 1. Проезд на этом участке будет закрыт с 10 по 28 февраля.

Источник: Москва 24

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