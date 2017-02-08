Образование/Карьера

В Московском Планетарии пройдет бесплатная лекция о появлении жизни на других планетах. Может ли земная жизнь происходить с Марса? Почему эволюции понадобилось четыре миллиарда лет для появления разумного вида? Как увидеть жизнь на планетах у других звезд?



Ученые узнают все больше о том, как зародилась жизнь на нашей планете. По этим данным мы можем оценить, где в космосе стоит искать жизнь, и насколько она будет похожа на нашу.

16 февраля в 19:00 Московский Планетарий и издательство «Альпина нон-фикшн» приглашают на лекцию научного сотрудника отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского, автора книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаила Никитина. Вход – свободный по предварительной регистрации https://mosplanetarium.timepad.ru/event/manage/441684/.

На лекции можно будет приобрести книгу автора «Происхождение жизни. От туманности до клетки» и получить автограф. Возрастные рекомендации – 12+. Продолжительность мероприятия – 2 часа.

Московский Планетарий: Ул.Садовая-Кудринская, д.5, стр.1.

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