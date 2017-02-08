Правда, с газоном мне подружиться ну никак не удавалось -он то лысел, то желтел... Несколько лет назад услышала о микробиоте и поняла, что это именно то растение, которого мне не хватало.

Микробиота родом с Дальнего Востока. Ботаники ее классифицируют как разновидность хвойного кустарника. Но привычной нам колючей хвои на ней нет. Наоборот, веточки микробиоты мягкие и очень приятные на ощупь. Летом они ярко-зеленые, а зимой меняют цвет на золотисто-бронзовый.

Растет микробиота, как и все хвойные, медленно - примерно по 2-3 см в год. Причем не столько в высоту, сколько в ширину, поэтому замечательно подходит для посадок на склонах и прочей дачной неудобице. Морозов не боится, но зимнее яркое солнце может обжечь нежные ветки молодого растения. Поэтому советую в первые 2 года прикрывать саженец лапником.

Со временем, когда куст разрастется, раскинет ветви и хорошо укроет землю, можно для придания формы немного подстричь его. Но усердствовать не стоит. Во-первых, микробиота плохо переносит стрижку, наиболее безопасное время для этого - ранняя весна. Во-вторых, чем плотнее естественный зеленый ковер, которым микробиота застилает почву, тем меньше в воздухе пыли. Зелень микробиоты выделяет очень полезные эфирные масла, очищающие воздух.

Черенки, оставшиеся после обрезки, можно использовать для размножения. Высадите их в парничок и поливайте почаще, пока не укоренятся.

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