Готовим вкусно

Ингредиенты:

мука пшеничная - 500 граммов

яйца - 3 штуки

сахар - 2 ст. ложки

молоко - 1 литр

масло растительное - 1 ст. ложка

сметана - 3 ст. ложки

сухари панировочные - 1/2 стакана

сыр твердый тертый - 1 ст. ложка

соль по вкусу

творог - 900 граммов

яйца - 1 штука

сахар - 3 ст. ложки

цукаты - 50 граммов

Способ приготовления:

1. Для блинчиков яичные желтки отделите от белков и разотрите с сахаром добела. Влейте молоко, перемешайте, затем добавьте масло, соль и снова перемешайте. Полученную смесь постепенно влейте в муку, размешивая, чтобы не было комков.

2. Яичные белки взбейте в устойчивую пену и осторожно подмешайте к тесту.

3. Сковороду разогрейте, смажьте кусочком шпика и налейте на нее тонким слоем тесто. Когда блинчик подрумянится, переверните его и жарьте с другой стороны до золотистого цвета.

Выпекайте блинчики, пока тесто не закончится.

4. Для начинки творог смешайте с яйцом, сахаром и нарезанными кубиками цукатами или изюмом.

5. Выпеченные блинчики внахлест уложите на полотенце или пищевую пленку, сверху ровным слоем уложите начинку. Сверните рулет.

6. Рулет переложите швом вниз на смазанный маслом противень, смажьте сметаной, посыпьте сухарями, смешанными с сыром.

Запекайте рулет при 230 °С до образования хрустящей румяной корочки.

7. Готовый рулет разрежьте на порции и подавайте со сметаной или вареньем.

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