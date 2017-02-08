Хоккей. НХЛ. Миннесота — Чикаго

9 февраля 2017 года, 04-00 МСК

«Миннесота»

«Миннесота» является единоличным лидером Западной конференции и второй командой в лиге после «Вашингтона». Накануне «Дикарям» придется съездить в Канаду и провести свой матч против «Виннипега». Дома «Уаилд» играет довольно неплохо и после 23 игр на счету команды 34 балла. В течение сезона хозяева превратились из чисто низовой команды и верховую. Очень много забивают «Дикари» и немало пропускают.

«Чикаго»

«Чикаго» снова выдает серию, но на сей раз уже победную. Команда после трех поражений кряду сумела собраться с силами и победила в последних двух играх «Аризону» (3:4), а затем «Даллас». Теперь на очереди «Миннесота» и выездная серия «Блэкхокс» продолжается. Тейвз и партнеры идут пока что третьими и ведут упорнейшую борьбу за второе место на Западе с «Сан-Хосе». На счету каждой из команд сейчас по 69 очков, но у «Акул» есть игра в запасе.

Статистика и личные встречи

«Чикаго» не может обыграть «Миннесоту» уже на протяжении шести матчей.

Последние три матча на «Эксел Энерджи Центр» арене закончились победой хозяев.

Свои матчи «Миннесота» играет на средний тотал 5.5 ш/и как дома, так и на выезде.

Средняя результативность матчей «Блэкхокс» равна 5.2 ш/и, а на выезде 5.1 ш/и.

Последние пять матчей в Миннесоте прошли на тотал 4.5 больше.

Прогноз

Гости более мотивированы на этот матч, ведь команде очень нужны очки, чтобы продолжить борьбу за второе место с «Сан-Хосе». Оба клуба играют в хороший, открытый хоккей и мы считаем, что здесь будет не менее пяти заброшенных шайб. Предлагаем Вам поставить на тотал 4.5 больше.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Миннесота – 2,27

Ничья — 3,98

Чикаго – 2,83

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