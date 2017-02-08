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Cпорт

Прогноз. Хоккей. Россия — Финляндия 9 февраля 2017 в 19:30 мск

Прогноз. Хоккей. Россия — Финляндия 9 февраля 2017 в 19:30 мск

Тэги: хоккей, Евротур

http://www.vseprosport.ru/ 08 февраля 2017г., 19:40

Смогут ли подопечные Олега Знарка выиграть? Последнее время российские хоккеисты побеждали. Достаточно вспомнить Кубки Карьяла и Первого канала

"

Игра начнется в 19:30 мск.

Серьезные подвижки произошли в плане организационном в команде России. Не смогут зрители увидеть Телегина, Ничушкина.

В основном изменения произошли в пользу молодого состава команды.

Основными в нападении поставлены игроки: Шумаков, Шалунов, Санников, Окулов, Капризов
 
Оборонять ворота по распоряжению тренера команды будут:

 – Анитипин и Береглазов (Магнитогорск); 
 – Гавриков и Любушкин (Ярославль);
 – Медедев (Омск)

Трансляцмю матча можно увидеть по каналу "Матч!" в 19:30 мск.  Евротур. "Шведские игры". Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

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