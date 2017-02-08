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Прогноз. Хоккей. Россия — Финляндия 9 февраля 2017 в 19:30 мск
Смогут ли подопечные Олега Знарка выиграть? Последнее время российские хоккеисты побеждали. Достаточно вспомнить Кубки Карьяла и Первого канала"
Игра начнется в 19:30 мск.
Серьезные подвижки произошли в плане организационном в команде России. Не смогут зрители увидеть Телегина, Ничушкина.
В основном изменения произошли в пользу молодого состава команды.
Основными в нападении поставлены игроки: Шумаков, Шалунов,
Санников, Окулов, Капризов
Оборонять ворота по распоряжению тренера команды будут:
– Анитипин и Береглазов (Магнитогорск);
– Гавриков и Любушкин (Ярославль);
– Медедев (Омск)
Трансляцмю матча можно увидеть по каналу "Матч!" в 19:30 мск. Евротур. "Шведские игры". Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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