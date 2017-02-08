Игра начнется в 19:30 мск.

Серьезные подвижки произошли в плане организационном в команде России. Не смогут зрители увидеть Телегина, Ничушкина.

В основном изменения произошли в пользу молодого состава команды.

Основными в нападении поставлены игроки: Шумаков, Шалунов, Санников, Окулов, Капризов



Оборонять ворота по распоряжению тренера команды будут:

– Анитипин и Береглазов (Магнитогорск);

– Гавриков и Любушкин (Ярославль);

– Медедев (Омск)

Трансляцмю матча можно увидеть по каналу "Матч!" в 19:30 мск. Евротур. "Шведские игры". Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

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