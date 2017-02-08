Хоккей. Евро тур. Шведские Игры. Чехия – Швеция

9 февраля 2017 года, 21-15 МСК

Чехия

Первые этапы для Чехии прошли не слишком ровно. Если на Кубке Карьяла сборная смотрелась уверенно и проиграла только России, заняв таким образом второе место, то в Москве чехи сменили его на последнюю строчку. Но единственным удачным поединком на Кубке Первого канала стал как раз матч со Швецией, выигранный 4:1. До этого был проигрыш финнам (2:4) и россиянам (1:5).

Швеция

«Тре крунер» также стабильностью в Евротуре не блещут – последнее место на финском этапе соревнований с тремя проигрышами с общим счетом 6:13 говорят сами за себя. Но в Москве шведы чувствовали себя куда увереннее и, обыграв Россию (3:1) и Финляндию (4:2), завоевали первое место, даже поражение от чехов уже ничего не решало. Наверняка и на домашний турнир планы у скандинавов серьезные.

Статистика и личные встречи

Оба матча в этом сезоне остались за Чехией, помимо упомянутой победы в Москве, был выигрыш и на Кубке Карьяла со счетом 6:3, правда матч был вынесенным и проходил в Пльзене.

Если брать матчи прошлого сезона, то каждая из команд выиграла по две очные встречи

Прогноз

Конечно, статус домашнего турнира должен подтолкнуть шведов к более активным действиям, начинать с провала перед своими зрителями вряд ли захочется. Но и недооценивать Чехию мы не спешили бы, две победы над скандинавами показывают, что разница между сборными не так велика, как ее выставляют букмекеры. Считаем, что игра будет равной, большого перевеса добиться никому не удастся, и, как итог, результативной она вряд ли станет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Чехия – 4,26

Ничья — 5,00

Швеция – 1,67

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