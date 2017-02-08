Это было сделано в сражении дортмундской «Боруссии» и польской «Легии». Матч закончился со счетом 8:4 в пользу немцев.

Это пока абсолютный рекорд, до этого он принадлежал матчу Монако – Депортиво, там игра закончилась со счетом 8:3. Еще один рекорд, это забитые пять голов за первые 32 минуты матча. Еще два рекорда на подходе обеих команд. Если немцы в последней игре забьют еще пару мячей, они станут самой «забивающей» командой на стадии группового этапа ЛЧ. Если поляки пропустят еще один мяч, то станут самой «пропускающей» командой.

Что интересно, это первая игра Ройса после долгого перерыва. У Марко была серьезная травма, его больше 8 месяцев не было на поле.

Источник: ПитерБургер.ru

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