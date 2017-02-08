Первый тайм прошел в равной борьбе, правда «канониры» больше владели инициативой, а манчестерцы играли на контратаках. Первая половина игры была без забитых голов.

Два мяча были забиты во второй половине игры. Тут инициативой завладели уже хозяева поля, что привело к забитому мячу. Его автором стал Хуан Мата. Ударом в нижний левый угол ворот на 68-й минуте он вывел вперед свою команду. Гости активизировались, им удалось сравнять счет уже под занавес матча, на 89-ой. Завершил красивую атаку ударом головой Оливье Жиру. Голевой пас отдал Алексис, после того как прорвался по своему флангу и отдал навесную передачу.

В итоге подопечные Жозе Моуринью упустили победу и три очка. Этот матч скорее в пользу «канониров» Арсена Венгера, которые в сложном матче на Олд Трафорд сумели вырвать ничью с сильным соперником.

Теперь у «Манчестер Юнайтед» 19 очков и они на шестом месте, а лондонцы на четвертом с 25 очками и их беспроигрышная серия теперь составляет 11 матчей.

Источник: ПитерБургер.ru

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