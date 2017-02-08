Cпорт
Результат матча: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью
Центральный матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестером Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» завершился в ничью, со счетом 1:1. Хозяева вели в счете, но на последних минутах матча упустили победу"
Первый тайм прошел в равной борьбе, правда «канониры» больше владели инициативой, а манчестерцы играли на контратаках. Первая половина игры была без забитых голов.
Два мяча были забиты во второй половине игры. Тут инициативой завладели уже хозяева поля, что привело к забитому мячу. Его автором стал Хуан Мата. Ударом в нижний левый угол ворот на 68-й минуте он вывел вперед свою команду. Гости активизировались, им удалось сравнять счет уже под занавес матча, на 89-ой. Завершил красивую атаку ударом головой Оливье Жиру. Голевой пас отдал Алексис, после того как прорвался по своему флангу и отдал навесную передачу.
В итоге подопечные Жозе Моуринью упустили победу и три очка. Этот матч скорее в пользу «канониров» Арсена Венгера, которые в сложном матче на Олд Трафорд сумели вырвать ничью с сильным соперником.
Теперь у «Манчестер Юнайтед» 19 очков и они на шестом месте, а лондонцы на четвертом с 25 очками и их беспроигрышная серия теперь составляет 11 матчей.
Источник: ПитерБургер.ruкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.