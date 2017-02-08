Футбол. Испания. Кубок Испании. Алавес – Сельта

8 февраля 2017, 23:00 МСК

«Алавес»

Для дебютанта Примеры «Алавеса» нынешний сезон складывается весьма оптимистично. Команда уверенно закрепилась внутри турнирной таблицы чемпионата, а в Кубке Испании, воспользовавшись удачным жребием, добралась до полуфинала.

«Алавес» считается самым миролюбивым клубом испанского футбола, подавляющее большинство своих встреч завершая вничью. Вместе с тем, в 16-ти предыдущих матчах всех турниров проиграл «Алавес» только однажды. Интересно, что случилось это именно в поединке с «Сельтой» месяц назад в Виго в рамках Примеры.

Не так давно «Алавес» выдал 4-матчевую ничейную серию. На своем поле «виторийцы» разошлись миром с «Леганесом», «Алькорконом» и мадридским «Атлетико», после чего отправились в Виго, где в первом полуфинальном матче Кубка Испании сыграли вничью и с «Сельтой». Причем, три последних из этих матчей завершались с одинаковым счетом 0:0.

Вернуться на путь побед «Алавес» сумел минувшее воскресенье, когда в гостях в рамках чемпионата справился с хихонским «Спортингом» — 4:2. В сегодняшней игре им снова нужно только выигрывать.

Не сможет «Алавес» рассчитывать во встрече с «Сельтой» на защитника Эйнара Галилею, который находится в лазарете.

«Сельта»

Несмотря на значительные игровые нагрузки, которые выпали на «Сельту» в нынешнем сезоне, футболисты из Виго с честью справляются со всеми трудностями. После не слишком успешного старта, впоследствии «небесные» набрали хороших оборотов. И если в чемпионате Испании им пока все еще не удается вернуться на прошлогодний уровень, то в Лиге Европы и Кубке страны «Сельта» выступает чрезвычайно убедительно.

О безусловном прогрессе в игре и результатах «Сельты» свидетельствует награда лучшему тренеру Примеры в январе, которую получил наставник «небесных» Эдуардо Бериццо. С начала нынешнего года «кельты» потерпели в 9-ти матчах различных соревнований лишь одно поражение. Увлекшись кубковой борьбы, «Сельта» решила пожертвовать выездным матчем чемпионата против «Реал Сосьедада», выставив на него резервный состав и, как следствие, уступив.

В свою очередь, правильно рассчитав силы, уже через несколько дней команда из Виго праздновала большой успех, выбив из Кубка Испании грозный мадридский «Реал». Одержав сенсационную победу над «сливочными» в гостях — 2:1, на своем поле «кельты» сумели удержать нужный счет — 2:2.

В минувшее воскресенье «Сельта» дома снова было встречаться с мадридским «Реалом» — теперь уже во встрече Примеры, но этот поединок отложили из-за сложных погодных условий. Поможет ли «кельтам» дополнительный отдых сегодня?

Как и ранее, за «Сельту» не могут сыграть травмированные голкипер Рубен Бланко и нападающий Клаудио Бовю.

Статистика и личные встречи

В нынешнем сезоне «Сельта» и «Алавес» встречались уже дважды. В матче первого круга чемпионата в Виго сильнее были хозяева — 1:0, а неделю назад в первой встрече 1/2 финала Кубка Испании команды не определили сильнейшего — 0:0.

«Сельта» побеждала «Алавес» в 3-х из 4-х предыдущих матчей различных соревнований. Каждый из 4-х последних домашних матчей всех турниров «Алавес» завершал вничью. «Сельта» выиграла каждый из 3-х выездных матчей Кубка Испании нынешнего сезона.

Прогноз

Несколько дней назад «Алавес» подал запрос в Федерацию футбола Испании с просьбой перенести сегодняшнюю игру против «Сельты». В команде считают, что «кельты», которые так и не сыграли с мадридским «Реалом» в прошлые выходные, будут иметь преимущество над «Алавесом», ведь больше времени отдыхали. Правда, руководство федерации удовлетворить запрос отказалось, поэтому поединок состоится по расписанию. И если свежая «Сельта» сможет поразить ворота гостей еще в первом тайме, то шансы на гол «Алавеса» будут весьма хорошие. Ожидаем в этом матче ничью 1:1.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Алавес — 2,82

Ничья — 3,00

Сельта — 2,84

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