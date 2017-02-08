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Биатлон. Кубок мира. Расписание прямых трансляций
В австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля будет проходить чемпионат мира 2017 по биатлону. Всего на мировом первенстве пройдет 11 гонок, прямые трансляции все поклонники биатлона смогут посмотреть сразу на нескольких телеканалах."
Чемпионат мира 2017 по биатлону в Хохфильцене откроется 9 февраля смешанной эстафетой. Отметим, что ряд гонок в прямой трансляции покажет Первый канал.
Расписание прямых трансляций чемпионата мира 2017 по биатлону
9 февраля, четверг
Смешанная эстафета
С 16:30 «Матч! Арена», «Евроспорт»
С 16:45 Первый канал
10 февраля, пятница
Спринт, женщины
С 16:30 «Матч ТВ», «Евроспорт»
11 февраля, суббота
Спринт, мужчины
С 16:30 «Матч! Арена», «Евроспорт»
С 16:45 «Первый канал»
12 февраля, суббота
Гонка преследования, женщины
С 12:00 «Евроспорт»
С 12:20 «Первый канал»
Гонка преследования, мужчины
С 16:30 «Матч ТВ», «Евроспорт»
Информация о трансляциях гонок с 15 по 19 февраля будет добавлена позже.
15 февраля, среда
16:30 Индивидуальная гонка, женщины
16 февраля, четверг
16:30 Индивидуальная гонка, мужчины
17 февраля, пятница
16:45 Эстафета, женщины
18 февраля, суббота
16:45 Эстафета, мужчины
19 февраля, воскресенье
13:30 Масс-старт, женщины
16:45 Масс-старт, мужчины
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