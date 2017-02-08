Чемпионат мира 2017 по биатлону в Хохфильцене откроется 9 февраля смешанной эстафетой. Отметим, что ряд гонок в прямой трансляции покажет Первый канал.

Расписание прямых трансляций чемпионата мира 2017 по биатлону

9 февраля, четверг

Смешанная эстафета

С 16:30 «Матч! Арена», «Евроспорт»

С 16:45 Первый канал

10 февраля, пятница

Спринт, женщины

С 16:30 «Матч ТВ», «Евроспорт»

11 февраля, суббота

Спринт, мужчины

С 16:30 «Матч! Арена», «Евроспорт»

С 16:45 «Первый канал»

12 февраля, суббота

Гонка преследования, женщины

С 12:00 «Евроспорт»

С 12:20 «Первый канал»

Гонка преследования, мужчины

С 16:30 «Матч ТВ», «Евроспорт»

Информация о трансляциях гонок с 15 по 19 февраля будет добавлена позже.

15 февраля, среда

16:30 Индивидуальная гонка, женщины

16 февраля, четверг

16:30 Индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля, пятница

16:45 Эстафета, женщины

18 февраля, суббота

16:45 Эстафета, мужчины

19 февраля, воскресенье

13:30 Масс-старт, женщины

16:45 Масс-старт, мужчины

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