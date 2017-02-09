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Прогноз. Футбол. «Коло Коло» — «Ботафого» 9 февраля 02:45 мск
В ответном матче на стадионе «Монументаль Давид Арельяно», что в столице Чили — Сантьяго, местный клуб «Коло Коло» примет бразильский «Ботафого». Сейчас южноамериканский гранд проигрывает после первой встречи 1:2."
Кубок Либертадорес — Квалификация. Полуфинал. Коло Коло —
Ботафого
9 февраля 2017 года, 02-45 МСК
«Коло Коло»
В первом матче чилийская команда уступила на выезде «Ботафого» (2:1), благодаря двум голам игрока гостей Эстебана Паредеса, один из которых он забил в свои ворота. После перерыва «Коло Коло» смотрелось намного сильнее соперника и после выезда в Бразилию клуб разгромил «Унион Эспаньола» (0:3) в первом туре Клаусуры. Сейчас южноамериканскому гранду нечего терять и с первых минут придется идти в атаку, чтобы пройти дальше.
«Ботафого»
«Ботафого» находится в более удобной ситуации, хотя многие эксперты считают, что счет 2:1 после первого матча в пользу хозяев является абсолютно равным перед ответной игрой. Тем не менее, бразильцев устраивает ничья с любым счетом, но вряд ли «Ботафого» едет отсидеться в обороне. После матча с «Коло Коло» бразильская команда обыграла «Макау» (2:1) в чемпионате Кариока.
Статистика и личные встречи
Первый матч закончился победой «Ботафого» со счетом 2:1.
Прогноз
Две очень результативные команды сойдутся в ответной встрече вновь. «Коло Коло» очень нужно забивать хотя бы раз и тогда гол понадобится гостям. Такие качели будут до счета 2:1, при других раскладах одна из команд будет нуждаться в голе. Мы считаем, что матч пройдет на высоких скоростях и клубы покажут забивной футбол. Исходя из этого, хотим предложить Вам поставить на тотал 2.5 больше.
Коэффициенты БК Леон:
Коло Коло – 1,68
Ничья — 3,37
Ботафого — 5,65
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