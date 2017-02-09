Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Департамента строительства столицы со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.



«Завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована северного вестибюля строящейся станции «Авиамоторная» ТПК метро», - приводятся в сообщении слова Андрея Бочкарева.



Как уточнили в пресс-службе, конструкция станции «Авиамоторная» - трехпролетная с двумя рядами колонн, сооружаемая открытым способом (глубина котлована 26 м). Согласно проекту, у нее два подземных вестибюля, которые соединяются с платформой четырьмя ленточными эскалаторами. Северный вестибюль будет связан со станцией подходным коридором под путями железной дороги Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД) с выходом на территорию бывшего Лефортовского рынка, южный вестибюль расположится на месте конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов».



«Строительство ограждающих конструкций котлована северного вестибюля выполнено по технологии «стена в грунте». На начальном этапе траншея заполняется бентонитовым раствором, оказывающий избыточное гидростатическое давление на вертикальную поверхность. Это оберегает выработку от разрушения. Выполненная таким образом стена становится ограждающей конструкцией и может служить несущим элементом подземного сооружения», - пояснили в пресс-службе.



В пресс-службе также добавили, что работы ведутся в рамках строительства северо-восточного участка ТПК. Будущий участок ТПК включает в себя три станции: «Рубцовская» (с пересадкой на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии), «Лефортово» и «Авиамоторная» (с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии). Планируется, что первые поезда поедут по новой линии уже в 2018 году. Строительство участка ведет АО «Мосметрострой».

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