Заммэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что руководством столицы решено обеспечить восстановление маршрутов трамваев №7 и 19 по площади Тверская Застава. Трамвайные пути дойдут до Белорусского вокзала и станции метро «Белорусская».

Ликсутов сообщил, что совместная работа с сотрудниками ЖКХ запланирована на апрель и в период сентябрь-октябрь 2017 движение трамваев будет восстановлено.

В результате 25 минут будет достаточно пассажирам, чтобы добраться от Белорусского вокзала до Каланчевки. Путь до «Олимпийского» займет у пассажиров 20 минут.

Пассажиропоток должен составить по предварительным расчетам около 50 тысяч человек. По этим маршрутам будут запущены трамваи новой модификации, которые ездят бесшумно.

Напомним, что комиссия, которую возглавляет Сергей Собянин, оказала содействие в разработке плана действий. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила трамвайное движение рядом с Белорусским вокзалом.

Начиная с Лесной улицы и заканчивая Белорусским вокзалом, пути будут продлены. Круг для разворота трамваев предполагается сделать на площади Тверской Заставы.

P.S. Трамвайные пути и разворотный круг рядом со станцией метро «Белорусская» прекратили свою работу в 2008 году, в связи со строительством офиса рядом. Столичное руководство частично восстановило пути в связи с активным движением транспорта в этом районе города в 2012 году.

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