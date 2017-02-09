Будем здоровы

Среди множества рекомендаций по выбору подарков клиентам и партнерам наиболее часто можно встретить советы дарить канцелярские принадлежности или недорогую сувенирную продукцию с корпоративной символикой: ручки, ежедневники, брелоки, статуэтки, кружки, календари, игрушки-антистресс, купоны на скидки. Считается, что, получив такой презент, человек будет регулярно им пользоваться; при этом постоянно находящийся на виду логотип не позволит забыть о фирме-дарителе. Но... не все так просто. Далеко не всегда этот вроде бы грамотный и логичный совет работает. Где тут подвох? Почему вручение подарков клиентам и партнерам не приносит ожидаемых результатов?

Для понимания причин происходящего достаточно вспомнить о том, что рынок изобилует различного рода промо-сувенирами. Сейчас можно найти что угодно – достаточно просто ввести запрос в поисковик. Сегодня уже не достаточно подарить ручку или ежедневник – так делают все, нужно сделать ваш презент запоминающимся.

Как сделать ваши подарки клиентам и партнерам эффективными?

Эффективность ваших подарков во многом зависит от того, как именно они были преподнесены. Согласитесь, есть разница: просто вручить ежедневник, как это делают десятки тысяч других фирм, или же превратить ее в настоящий подарок, дополнив небольшим сладким комплиментом от компании. В качестве такого комплимента идеально подойдет натуральный мед. Почему? Ответ очевиден: потому что мёд – это необычайно полезный и вкусный продукт. Он уместен для самой широкой аудитории, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Даря его, мы дарим не просто лакомство, мы дарим здоровье и долголетие. А что может быть более ценным?!

Впрочем, натуральный высококачественный мёд великолепен и как самостоятельный подарок клиентам и партнерам. В этом случае стоит отдать предпочтение не единичной баночке целебного нектара, а медовому набору. Подобный презент будет смотреться эстетично, оригинально и достаточно солидно, он подчеркнет успешность фирмы, ее надежность и клиентоориентированность, продемонстрирует искреннюю заботу и заинтересованность – те самые факторы, которые обязательно учитываются при принятии решения о долгосрочном сотрудничестве.

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