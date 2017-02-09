Путешествие

Решение об организации детских экологических туров принято совместно ГАУК «Мосгортур» и Московским зоопарком.

Светлана Акулова, которая является генеральным директором Московского зоопарка считает, что эта программа является особенно важной. Ведь 2017 год - это Год экологии.

Г-жа Акулова cообщила, что принято решение развивать и пропагандировать экологическую культуру.

Опрос населения показал, что один из 10 посетителей многое знает о животных, проживающих в тропиках, но абсолютно ничего не понимает в фауне России. Светлана Акулова выразила надежду на то, что новая программа по созданию экотуров для детей поможет ликвидировать этот пробел в образовании российских граждан.

Детские экологические туры включают в себя:

- интересные путешествия;

- пребывание на территории подмосковного экоотеля;

- питание;

- экскурсии на автобусах при участии экскурсовода по Москве и М/О.

Программа расчитана на 4 дня.

Участники мероприятия имеют возможность увидеть исторические места, особняки, зоопарк, природные парки, зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском.

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