Банк России оценивает диапазон колебаний цен на нефть в ближайшие годы в $40-55 за баррель.

«Сейчас мы считаем, что в этом году средняя цена может быть выше $40 за баррель. Во многом это следствие соглашения с ОПЕК. Диапазон колебаний в ближайшие годы можно оценить в $40-55 за баррель», — заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, «цена на нефть будет зависеть от многих факторов, в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК». «Реакция со стороны спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен, также очень важна. Мы внимательно будем оценивать эти факторы в следующем прогнозе», — подчеркнула Набиуллина.

Она указала, что регулятор обновит свои прогнозы в марте на опорном заседании совета директоров Банка России по ставке. Глава ЦБ отметила, что нужно быть готовыми к достаточно волатильной динамике цен на нефть в ближайшие годы.

«Если ФРС будет достаточно быстро нормализовывать свою политику, а (президент США Дональд) Трамп введет ограничительные пошлины на импорт, то это будет означать и более сильный доллар. Это может негативно повлиять на цены на нефть, поэтому мы должны быть очень аккуратными с прогнозами цен на нефть. Тем более, учитывая, что текущая достаточно высокая цена на нефть ведет к росту склонности к инвестированию в сланец, и технологии в добыче развиваются. Поэтому не должно быть супер оптимизма, что цена вышла на уровень $55 за баррель и выше, и будет держаться на этом уровне несколько лет», — подытожила Набиуллина.

Утром в четверг мировые цены на «черное золото» повышались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, апрельские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на Лондонской бирже ICE Futures на 0,49% до $55,39 за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,46% до $52,58 за баррель.

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