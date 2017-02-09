Личный бюджет

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 февраля 2017 составляет 59,51 руб., курс евро на сегодня равен 63,44 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 58.11 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 60.29 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 61.98 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого? 64.42 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 9.02.2017 до 61,28 руб.

Аналитики в области финансирования ожидают десятипроцентного падения курса рубля. Они связывают это с началом периода валютных интервенций ЦБ РФ.



Цены на нефть тем временем уменьшаются. Однако, есть мнение, что Минфин и ЦБ все-таки покупают валюту. Этого ждали. Это не стало неожиданностью для большинства. Кирилл Яковенко высказал свое мнение, он ожидает к концу недели переход за предел отметки 60-60,5 рубля за доллар.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.



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