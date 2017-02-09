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В Америке будут при получении визы требовать пароли аккаунтов
Такое правило планируют утвердить в целях борьбы с возникшей опасностью для американцев."
Многие хотят ужесточить контроль при проверке иностранных граждан на случай, если они нарушают правила проживания в этой стране.
США считают, что проверка аккаунтов в соцсетях поможет в решении этого вопроса, ведь сеть - это открытая площадка для обмена информацией.
Джон Келли внес предложение требовать от желающих получить визу пароли их аккаунтов в социальных сетях Министр внутренних дел США сообщил, что обмен информацией такого рода с властями побуждает въезжающих граждан к сотрудничеству.
При этом он отметил, что существуют семь мусульманских стран, которым запретили въезд. В особенности меры по усилению безопасности будут затрагивать граждан семи мусульманских стран, которым запретили въезд.
Перечень стран:
Сирия
Судан
Сомали
Ирак
Иран Ливия
Йемен
27 января Трамп подписал указ, ограничивающий миграцию беженцев и блокирующий выдачу виз мусульманам из Сирии, Судана, Сомали, Ирака, Ирана, Ливии и Йемена.
Изменилися порядок получения визы и для русских граждан. Теперь по прошествии года после истечения срока старой визы для получения повторной обязательно личное собеседование в консульстве.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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