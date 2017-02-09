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Гаджет

В Америке будут при получении визы требовать пароли аккаунтов

Фото: Max Pixel

В Америке будут при получении визы требовать пароли аккаунтов

Тэги: сеть

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 09 февраля 2017г., 12:50

Такое правило планируют утвердить в целях борьбы с возникшей опасностью для американцев.

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Многие хотят ужесточить контроль при проверке иностранных граждан на случай, если они нарушают правила проживания в этой стране.

США считают, что проверка аккаунтов в соцсетях поможет в решении этого вопроса, ведь сеть - это открытая площадка для обмена информацией.

Джон Келли внес предложение требовать от желающих получить визу пароли их аккаунтов в социальных сетях Министр внутренних дел США сообщил, что обмен информацией такого рода с властями побуждает въезжающих граждан к сотрудничеству.

При этом он отметил, что существуют семь мусульманских стран, которым запретили въезд.  В особенности меры по усилению безопасности будут затрагивать граждан семи мусульманских стран, которым запретили въезд.

Перечень стран:

Сирия
Судан
Сомали
Ирак
Иран Ливия
Йемен

27 января Трамп подписал указ, ограничивающий миграцию беженцев и блокирующий выдачу виз мусульманам из Сирии, Судана, Сомали, Ирака, Ирана, Ливии и Йемена.

Изменилися порядок получения визы и для русских граждан. Теперь по прошествии года после истечения срока старой визы для получения повторной обязательно личное собеседование в консульстве.

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Москва-Инфо

   