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Гаджет

Разработан оптический носитель на растительной основе

Фото: twitter.com/OlvanSmarr

Разработан оптический носитель на растительной основе

Разработан оптический носитель на растительной основе

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 09 февраля 2017г., 13:06

Носитель превзошел все известные до этого форматы, является аналогом DVD, вместимость носителя - 1 терабайт.

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Разработала изделие компания «Росэлектроника». Оптический носитель является многослойным и в нем присутствуют фоточувствительные и полимерные слои. Первые позволяют записывать информацию, а вторые дают направленность и распределяют свет. Cвойства этого уникального объекта превоходят DVD и BluRay.

Функционирует DVD на основе фоточувствительных слоев, в химическую стуктуру которых входят фенольные соединения, принадлежащие к классу хромонов. В результате объем хранимой информации выше, чем в форматах  CD, DVD и BluRay, при более высокой эффективности и скорости считывания информации.

Технические характеристики опережают аналоги: объем 1 терабайт, скорость считывания - 12 Гб/с. С 2018 планируется выпуск российского аналога iPhone, который по своим функциональным возможностям не уступает своему американскому прототипу.

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Москва-Инфо

   