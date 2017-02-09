«Город много строит: метро, развязки, дороги; реконструирует железные дороги, строит большое количество соцкультбыта. И мы требуем такого же отношения к городу от инвесторов, чтобы они строили качественное жилье, и вместе с жильем возводили детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты. Всего за эти годы было построено около 150 вот таких объектов социального назначения. Большая часть из них, как эта школа и детский сад, безвозмездно передаются городу, чтобы мы могли организовать здесь бесплатную учебу. Причем требуем, чтобы качество этих зданий было нисколько не хуже, чем то, что строит город. Так что я поздравляю школьников и родителей с этим замечательным событием, с новосельем. Думаю, что новая школа будет комфортной, и в ней будет интересно учиться», - сказал Сергей Собянин в ходе осмотра нового жилого квартала «Вершинино» с начальной школой и дошкольным отделением, построенного на юге столицы.



ЖК «Вершинино» расположен недалеко от станции метро «Нагорная». Новый жилой комплекс был построен в рамках реорганизации промзоны «Верхние Котлы» на месте снесенных строений бывшего Котельского кирпичного завода.



Комплекс состоит из шести домов с 1552 квартирами (четыре корпуса высотой 25 этажей и два корпуса по 22 этажа), гаража-стоянки на 1350 машиномест, школьного здания. Общая площадь комплекса составляет 191,2 тысячи квадратных метров, в частности общая площадь квартир - 100 тысяч квадратных метров. В настоящее время дома сданы в эксплуатацию. Большая часть квартир уже продана и заселена.

Здание начальной школы с дошкольным отделением в составе жилого комплекса было построено по индивидуального проекту. Площадь здания - 8 тысяч квадратных метров, этажность - переменная 1-2-3 этажа и один подземный этаж. Здание было введено в эксплуатацию во II квартале 2016 года, а 9 января 2017 года открылось для учеников. Отделение начальных классов рассчитано на 400 мест (16 классов по 25 человек), дошкольное отделение - на 165 мест (7 групп). Новое учебное здание было передано школе номер 1450 «Олимп».

Всего за шесть лет, с 2011 по 2016 гг., инвесторы возвели в Москве 143 объекта социального назначения, 37% из которых были переданы в собственность города. Большинство возведенных за счет частных средств объектов - объекты в сфере образования. Так, было построено 63 учебных здания, из которых 38 были бесплатно переданы городу для размещения школ и детских садов. В сфере здравоохранения было открыто восемь поликлиник и инфекционный корпус детской больницы им. Г.Сперанского. Также за счет инвесторов были возведены и переданы городу объекты в сфере спорта и культуры. В 2017 году Москве будет передано новое здание детского театра «Волшебная лампа».

В сфере здравоохранения в зданиях, построен¬ных инвесторами, за последние 6 лет было открыто 8 поликлиник и инфекционный корпус Детской больницы им. Сперанского.

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