Перечень экскурсий будет обновляться на сайте «Гуляем по Москве».



Во время фестиваля «Московская Масленица» для жителей столицы и гостей города проведут более 30 тематических экскурсий. В ходе познавательных мероприятий можно будет узнать, где раньше в столице устраивали кулачные бои и массовые угощения блинами, как праздновали Масленицу несколько лет назад. Также экскурсоводы расскажут историю старинных московских улиц и переулков.



Уже открыта регистрация на экскурсию «Масленица: в ожидании московской весны». Участникам встречи расскажут, как столичные извозчики украшали лошадей к гуляньям, в какой булочной пекли блины к празднику. Экскурсии пройдут в период с 19 по 26 февраля.



Также москвичам расскажут про масленичные забавы позапрошлого столетия во время прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам. Известно, что во время Масленицы на льду Москвы-реки возводили снежный город с крепостными стенами, башнями и воротами, а в центре прорубали лёд. Самые смелые могли окунуться в прорубь.



Посетители экскурсии «Заповедная Варварка и необычная Никольская» узнают, как происходила застройка улиц столицы. Во время прогулки по Мясницкой — «Мясницкая — закулисье старой Москвы» — расскажут, почему загадывать желания нужно именно на этой улице.



Фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в столице с 17 по 26 февраля. Праздничные гулянья пройдут на 13 центральных площадках. Будут организованы 30 точек продажи блинов.

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