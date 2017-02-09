Московская жизнь
В подъездах домов вводятся в эксплуатацию 8 тыс. видеокамер
В подъездах жилых домов до конца этого года установят 7,8 тысяч камер видеонаблюдения."
Из них 6 тысяч появятся в новостройках во всех округах
столицы. Об этом 8 февраля сообщил официальный портал Правительства
Москвы.
«Новые подъездные камеры в округах столицы появятся до конца года. Сейчас в подъездах Москвы функционирует около 100 тыс. камер. Таким образом, к концу года их количество увеличится на 8%», - отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.
Общегородская система видеонаблюдения насчитывает около 150 тысяч камер. Она включает видеонаблюдение, как в подъездах, так и во дворах, в местах массового скопления людей, в образовательных учреждениях, на ярмарках выходного дня и так далее. Камеры помогают повысить уровень безопасности в городе. Их используют при расследовании 70% правонарушений и преступлений, совершаемых в Москве. С начала года число квартирных краж сократилось примерно на 33%.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.