Москвичей, которые еще не нашли свою вторую половинку, приглашают познакомиться или устроить первое свидание в библиотеке. Об этом 9 февраля сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки москвичей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. Тем более в преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия. Библиотеки сегодня - это открытые пространства, где можно интересно и с пользой провести время. Многие из них становятся центрами притяжения для молодежи», - отметил исполняющий обязанности генерального директора ГКУК «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров.



По его словам, уже есть примеры, когда читатели случайно знакомятся, начинают общаться и дружить.



«В центральной библиотеке им. А.Ахматовой в Крылатском библиотекарь долго наблюдала за двумя молодыми людьми, которые пользовались только стеллажом бук-кроссинга. Оказалось, что молодые люди оставляли в книгах записки друг другу со своими впечатлениями о прочитанных произведениях», - пояснил Владимир Владимиров.



Мероприятия ко Дню всех влюбленных будут проходить более чем в 20 столичных библиотеках до 22 февраля.

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