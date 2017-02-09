версия для печати

Московская жизнь

Романтическое свидание ждет читателей московских библиотек

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Романтическое свидание ждет читателей московских библиотек

Информационный Центр Правительства Москвы 09 февраля 2017г., 14:59

14 февраля в столичных библиотеках для читателей устроят романтические свидания

"

Москвичей, которые еще не нашли свою вторую половинку, приглашают познакомиться или устроить первое свидание в библиотеке. Об этом 9 февраля сообщил официальный портал Правительства Москвы.

«В День святого Валентина мы приглашаем в библиотеки москвичей разных возрастов, если они хотят встретить свою вторую половинку. Тем более в преддверии этого романтического праздника столичные читальни подготовили специальные мероприятия. Библиотеки сегодня - это открытые пространства, где можно интересно и с пользой провести время. Многие из них становятся центрами притяжения для молодежи», - отметил исполняющий обязанности генерального директора ГКУК «Дирекция культурных центров» Владимир Владимиров.

По его словам, уже есть примеры, когда читатели случайно знакомятся, начинают общаться и дружить.

«В центральной библиотеке им. А.Ахматовой в Крылатском библиотекарь долго наблюдала за двумя молодыми людьми, которые пользовались только стеллажом бук-кроссинга. Оказалось, что молодые люди оставляли в книгах записки друг другу со своими впечатлениями о прочитанных произведениях», - пояснил Владимир Владимиров.

Мероприятия ко Дню всех влюбленных будут проходить более чем в 20 столичных библиотеках до 22 февраля.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   