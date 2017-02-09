Он появится на территории природного парка «Долгие пруды» в районе Северный и займет почти 15 га. Вся его инфраструктура впишется в существующий природный ландшафт. Об этом 9 февраля сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«Мы хотим создать парк водоплавающих птиц в пос. Северный, так как там находятся подходящие водно-болотные угодья. Это глобальный познавательный проект, первый парк птиц в Москве и фактически один из первых парков, где горожане смогут увидеть птиц в их естественной среде обитания», - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского.



Кроме того, посетители парка птиц смогут увидеть разнообразные водные растения. Рассмотреть вблизи кувшинки или лилии можно будет со специальных деревянных настилов, которые появятся на пешеходных тропинках. Также все желающие смогут покормить птиц. Рядом с водоемами установят автоматы со специальным кормом.



Парк «Долгие пруды», на территории которого планируют обустроить парк птиц, занимает площадь в 134 га, на его территории есть два пруда и семь озер. В комплекс входят также две исторические усадьбы, объекты культурного наследия федерального и регионального значения, - Виноградово и Заболотье. После завершения работ по благоустройству, помимо парка птиц, в нем появятся парк археологии, прогулочные маршруты, зоны отдыха и многое другое.

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