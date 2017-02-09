Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять этот документ в первом чтении. Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы из законодательного собрания Свердловской области. Авторы инициативы предлагают дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка на них".

Газоны, парки, скверы важны в благоустройстве городов, а ущерб, который им наносится, затрагивает интересы всех жителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа обращают внимание, что самовольная парковка автомобилей на газонах – одна из основных причин грязи в городах.

Летом 2016 года Московская административная дорожная инспекция ввела штрафы за парковку на газонах в столице. Цена нарушения – пять тысяч, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 300 тысяч рублей.

Москвичи могут обжаловать штрафы за парковку на газоне с помощью фотографий на портале "Автокод". Ресурс хранит более 23 миллионов фотографий нарушений на дорогах, которые зафиксировали камеры. Снимки помогут обжаловать административное постановление, если водитель с ним не согласен.

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