Зрителей ждут премьеры двух одноактных балетов – на музыку Филиппа Гласса и Арнольда Шёнберга

Свежий взгляд на музыку двух гениев XX века

Дата: 22 февраля в 19:00

Место: театр "Новая опера" (Каретный ряд, 3, стр. 2)

Ради чего идти: чтобы увидеть два балета молодого хореографа – W.Oda на музыку Double Concerto for Violin and Cello (2010) известного композитора-минималиста Филипа Гласса и одноактный балет на музыку Арнольда Шёнберга "Просветленная ночь" (VerklärteNacht, 1899).

Премьера второго из них состоялась на Дягилевском фестивале в Перми в 2016 году. По замыслу худрука фестиваля Теодора Курентзиса, три хореографа ставили свои версии "Просветленной ночи". Два из них выбыли в процессе работы – и Пермь встретила продолжительными овациями балет Меркурьева.

Что еще: Андрей Меркурьев (родился в 1977 году) – российский артист балета, ведущий солист Большого театра. Заслуженный артист РФ (с 2014 года). Дебютировал в качестве хореографа в 2014 году с балетом "Крик" на музыку Сержа Упэна, Жерара Ванденбрука, Эрвана Меллека, Джованни Соллима, Анри Торга, Макса Рихтера, Петериса Васкса и Рихарда Вагнера по мотивам романа Александра Зиновьева "Иди на Голгофу" в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Цена: от 2500 рублей.

Подробности о вечере хореографии Андрея Меркурьева и билеты – по ссылке.

Источник публикации: Москва 24

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