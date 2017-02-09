Здесь интересно

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В честь 145-летия ГИМ 9 февраля примет посетителей бесплатно
9 февраля Государственный исторический музей (ГИМ) можно будет посетить бесплатно."
Музей проводит эту акцию по случаю своего 145-летия.
11 и 12 февраля билет в музей будет стоить в два раза дешевле – 200 рублей вместо 400. Также в субботу, 11 февраля, все посетители смогут бесплатно получить "драгоценное" угощение.
Ранее сообщалось, что в честь 145-летия музея кондитеры испекут 145 тортов, покрытых пищевым золотом на 23 карата и украшенных сахарными цветами и геральдическими фигурами львов, единорогов и двуглавых орлов из белого шоколада. Общий вес сладостей, которые приготовят по парижскому рецепту из кулинарной книги 1752 года, составит полтонны.
В пресс-службе музея пояснили, что золотое покрытие сладостей имеет особый смысл, так как "открытие музея в 1872 году совпало с расцветом золотого века Российской империи".
Источник: Москва 24какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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